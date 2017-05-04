Vücut dili nasıl okunur

Kar­şı­mız­da­ki in­san­la ile­ti­şim ku­rar­ken, bir me­sa­jı ile­tir­ken 3 ka­na­lı kul­la­nı­rız. Söz, ses ve beden dili.

Söz; kurduğunuz cümleler ile ilgilidir. Cümleleriniz örneğin, arkadaş ortamı ve iş ortamında değişiklik gösterir.

Ses; Vurgu, tonlama ve telaffuzunuz ile ilgilidir.

Beden dili; Çoğu insanın bilinçli olarak kullanmadığı ancak her insanın mutlaka her iletişimde kullandığı bir dildir.

BEDEN DİLİ FARK ETMESENİZ DE SİZİ ETKİLER

Beden dili, en az kurduğunuz cümleler kadar etkilidir. Bir insan ile ilgili "Ondan hoşlanmadım ama sebebini bilmiyorum" cümlesinin altında yatan gerçek, beden dilidir. Siz okumasanız da, bilinç dışı etken olarak beyniniz o kişiden olumlu yada olumsuz olarak etkilenir.



"Maaşım yetersiz, biraz artış istiyorum"

Örneğin yukardaki görselde, maaşına zam isteyen iki çalışanın vücut dili birbirinden tamamen farklı. Ma­aş ar­tı­şı is­te­me­ye ge­len bir ça­lı­şa­nı­nı­zın si­ze bu­nu bi­rin­ci re­sim­de­ki gi­bi söy­le­me­siy­le, ikin­ci re­sim­de­ki gi­bi söy­le­me­si ara­sın­da et­ki açı­sın­dan bü­yük fark ola­cak­tır.

DURUŞLARA GÖRE BEDEN DİLİ

1- SANA KARŞI DÜRÜST OLACAĞIM

Bir şeyler saklayan, ya da yalan söyleyen birinin genellikle kullandığı hareketlerden biri avuçları yukarı bakacak şekilde her iki elini de bel hizasına kaldırmasıdır. Bu hareketle anlatılmak istenen "bu defa dürüst olacağım" ya da "bana inanmalısın" mesajıdır.

2- AĞIZ KORUYUCU

Söylememesi gereken şeyler olduğunu düşünen insanların sıkça kullandığı hareket elini ağzına götürmesidir. Bilinçsiz olarak yapılan bu davranışla, aklından geçen cümleleri söylemek istemediği anlaşılabilir.

3- NAÇİZANE

"Benim naçizane görüşüm" cümleleri ile başlayacak bir kelimeyi kullanan kişinin sıkça kullandığı bu hareket, dikkatleri üzerinde toplamak isteyen ve "benim dediklerim önemli" mesajı vermek isteyen insanların kullandığı hareketlerdendir.

4- BAŞ PARMAKLAR ARKA CEPTEN DIŞARI ÇIKIYOR

Kendisini olduğundan daha iyi, başarılı, özgüvenli göstermek isteyen insanların bilinçsizce yaptığı hareketlerden..

5- ENSE KAŞIMA

Şüphe ya da emin olamama anlamına gelen bu hareket genellikle yazı yazılan el ile yapılır.

6- YAKA ÇEKİŞTİRME

Yalan söyleyenlerin hareketleriyle ilgili yapılan araştırmalar, yalan söylemenin hassas yüz ve boyun dokularında hafif bir kaşınma duygusu uyandırdığını ve bunun geçmesi için kaşımak veya ovuşturmak ihtiyacı hissedildiğini gösteriyor.

Bu da bazı kişilerin yalan söyleyip de yalanlarının anlaşıldığından şüphelendiklerinde neden yaka çekiştirme hareketini kullandıklarının açıklaması.

7- BURUNA DOKUNMA

Özünde burna dokunma ağız koruma hareketinin daha sofistike ve daha belirsiz şekilde yapılmış bir halidir.

Burna dokunma hareketinin kaynağıyla ilgili bir açıklama olumsuz düşünce akla gelince bilinçaltının ele ağzı kapatma talimatını verdiği ama son anda belli etmemek için elin yüzden uzaklaşmaya çalışarak sonuçta çabuk bir burna dokunma hareketine dönüştüğü yolundadır.

Aynı zamanda karar verme anlarında da burna sıkça dokunulduğu dikkat çekmiştir.

8- CAN SIKINTISI

Dinleyici başını desteklemek için elini kullanmaya başladığında bu can sıkıntısının başladığı ve eliyle başını destekleme nedeninin aslında uyuyakalmamak için olduğuna dair bir işarettir.

9- YÜKSEK ÇATI VE ALÇAK ÇATI

Hareketin iki biçimi vardır: birincisi hareketi yapanın fikir veya düşüncelerini belirttiği ve konuşmayı yapan olduğu durumlarda kullanılan yüksek çatı. (9)

Alçak çatı hareketi ise normalde hareketi yapanın dinleyici olduğu durumlarda kullanılır. (10)

11- ÇENE OKŞAMA

Değerlendirme hareketi olan çene okşama, bir konu hakkında fikri sorulan insanların sıkça kullandığı hareketlerdendir.