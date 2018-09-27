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Vücut geliştirme şampiyonu sevgilisini dövdü

35 yaşındaki vücut geliştirme şampiyonu Paul Bashi, kız arkadaşını öldüresiye dövdü. Geçen ay yaşanan olayının görüntüleri ise ilk kez yayınlandı.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 15:59..
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22 yaşındaki mağdur Kristina Perry, Bashi tarafından 40 dakika boyunca çeşitli eşyalar da kullanılarak şiddet gördüğü için ölümle burun buruna gelmişti.

Bashi'nin genç kadına 100'den fazla tekme attığı ve aynı anda bıçakladığı ortaya çıktı. Vücut geliştime şampiyonu olan adamın darbeleri genç kadını komaya soktu ve koma hali günlerce sürdü. Komşularının baygın vaziyette bulduğu genç kadın hemen hastaneye yetiştirildi.

5 MİLYON KEFALET

Şiddet görüntülerini izleyenlerin kanını donduran olayda ise herkesi şaşırtan bir başka gelişme yaşandı. Duruşma esnasında Perry'nin ifadesi şoke etti. Perry, cezanın geri çekilmesini ve dayak yemesinin kendi suçu olduğunu söyledi.

Şimdi hapiste olan Bashi, cinayete teşebbüsten yargılanıyor ve salıverilmesi için 5 milyon dolar kefalet isteniyor.

Vücut geliştirme şampiyonu sevgilisini dövdü VİDEO

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