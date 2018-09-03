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Washington'da kilisede çocuk istismarı protestosu

Cinsel istismar ve çocuk tacizleri konusunda sıkıntılı günler yaşayan Katolik kiliselerine tepkiler büyüyor. Washington'daki bir kilisede pazar ayini protestolarla karşı karşıya kaldı.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 11:32..
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Katolik kiliseleri cinsel istismar tartışmaları karşısında zor günler geçiriyor. ABD'nin başkenti Washington'da kardinal Donald Wuerl, pazar günkü vaazında Katolik klisesinde yaşanan çocuk istismarı vakalarına değindiği sırada büyük bir şok yaşadı.

Klisede vaazı dinleyen bir adam ayağa kalkıp 'Kendinizden utanın' diye bağırmaya başladı. Ardından bir kadın Başpiskopasa sırtını döndü.

Washington'da kilisede çocuk istismarı protestosu

KARDİNAL'E TEPKİ

ABD'nin başkenti Washington'da pazar ayini sırasında kardinal Wuerl klise cemaatinden dualarından Papa Francis'i eksik etmemelerini istedi. O esnada Bian Garfield isimli adam ayağa kalkıp 'Kendinizden utanın' diye bağırıp hızlı adımlarla kiliseden ayrıldı. Bunun üzerine bir kadın da adamın peşinden giderek kiliseye tepki gösterdi, ayindeni terk etti.

Washington'da kilisede çocuk istismarı protestosu VİDEO

Washington'da kilisede çocuk istismarı protestosu

TACİZ İDDİALARI

Öfkeli adam, gazetecilere olayla ilgili; 'Kiliselerde yaşananların ortaya çıkmasının ardından toplumdan beklediğim tepkiyi göremedim. "Tanrıya inancım tam ama aynı şeyi kilise için söyleyemem" dedi.

Washington'da kilisede çocuk istismarı protestosu

Özellikle son dönemde ortaya çıkan çocuk tacizleri ve cinsel istismar iddiaları katolik alemini zor durumda bırakıuyor. Tüm eleştiri oklarının hedefinde olan Papa Francis için de emekliye ayrılacak iddiaları çıkmaya devam ediyor. her ne kadar Papa bu durum hakkında resmi bir açıklama yapmasa da Vatikan'da Papa istifaya davet edilmişti.

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