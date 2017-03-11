Washington'da yerliler petrol boru hattını protesto etti

Sabah saatlerinde başkent Washington'ın önemli noktalarından Trump Otel önünde bir araya gelmeye başlayan yerliler, kısa süre içinde otelin girişine yakın bir yerde geleneksel Kızılderili çadırı kurdu. Bir süre otelin önünde duran çadır daha sonra polis tarafından kaldırıldı.

Kalabalığın artmasıyla birlikte Trump Otel önünden Pennsylvania Caddesi boyunca yürüyüşe geçen binden fazla gösterici, ellerinde pankartlar ve Trump yönetimine yönelik sloganlarla Beyaz Saray'ın önüne kadar yürüdü.

Ülkenin farklı yerlerinden gelen yerliler kendi geleneklerini temsil eden kıyafet ve sembollerle yürüyüşe katılırken, çok sayıda çevre örgütü de yerlilere destek vermek için yürüyüşteki yerlerini aldı.

"KARA YILANI TOPRAKLARIMIZDA İSTEMİYORUZ"

San Diego'dan protestoya katılmak için başkente gelen Kumeyaay yerlilerinden "Mavi Kartal" , AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli hakları için ülkenin bir ucundan diğer ucuna seyahat ettiğini anlattı. "Buradayım çünkü Standing Rock kabilesinin olduğu yerde yaşananlara dikkat çekmek istiyorum." diyen yerli Amerikalı, yaşananların, kendi hakları için verdikleri bir mücadele olduğunu belirtti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde yer alan Yakama kabilesinden Claudia Williams adlı yerli ise, petrolü kastederek, "Kara yılan dedikleri şeyi topraklarımızda istemiyoruz. Suyumuz hayatımızdır ve sadece bizim için değil, çocuklarımızın geleceği için de sahip çıkmamız gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Tohono Than adı kabile üyesi Anna-Marie Christine Johnson da elinde taşıdığı hayata vurgu yapan pankarta dikkat çekerek, suyun hayat demek olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğini ifade etti.

WASHİNGTON ANITI ETRAFINDA ÇADIR KURDULAR

Kuzey Dakota eyaletindeki petrol boru hattı projesini protesto eden bölge yerlileri, seslerini duyurmak için başkent Washington'ın en önemli sembollerinden Washington Anıtı'nın bulunduğu bölgeye Kızılderili çadırları kurmuşlardı.

ABD'de geçen yıldan bu yana büyük tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan Kuzey Dakota petrol boru hattı projesi, bir süredir Amerikan yerlileri ve çevrecilerle ABD hükümetini karşı karşıya getirmiş durumda. Kuzey Dakota'daki Standing Rock Sioux Kızılderili kabilesi, daha önce hükümet ile kendileri arasında yapılan anlaşmaya ve çevresel nedenlere işaret ederek ağustos ayında ABD hükümetine karşı dava açmış ve projeyi durdurmayı başarmıştı. Ancak ABD'deki bir federal temyiz mahkemesi ekim ayında söz konusu kararı iptal etmiş ve projenin tamamlanmasına olanak sağlamıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, görev süresinin bitimine bir ay kala, aralık ayında ABD Ordusu Mühendislik Birimi (USACE) tarafından projenin durdurulduğunu açıklamıştı. Trump ise, Beyaz Saray'daki ilk haftasında hem Kuzey Dakota petrol boru hattı hem de Obama'nın 6 yıldır onaylamadığı Keystone XL petrol boru hattı için başkanlık kararnamesi imzalayarak bu projelerin önündeki engelleri ortadan kaldırmıştı.

Bu karar üzerine yerliler ve çevre kuruluşları, boru hattının bazı yerlerinde ve ABD'nin farklı şehirlerinde projeyi protesto etmek için gösteriler düzenlemeye devam ediyor.