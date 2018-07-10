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Whatsapp kullanıcıyı tehlikeye karşı kızararak uyaracak

Hindistan'da Whatsapp'tan yayılan yanlış haberler ile 12 kişinin linç edilmesinden sonra şirket, yeni geliştirdiği özellikle şüpheli ve zararlı linkler hakkında kullanıcılara uyarıda bulunacak.

DHA | 10.07.2018 - 08:05..
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Hindistan'daki olaylar nedeniyle Whatsapp'a yeni bir özellik geldi. Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da köylülerin Whatsapp'tan attığı mesajlarla, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 12 kişi farklı zamanlarda linç edilerek öldürülmüştü.

Hindistan hükümeti köylülerin bu tarz şüpheli veya yanlış haberlere kulak asmaması gerektiğini açıklamış ve olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

ŞÜPHELİ LİNKLERDE UYARI VERECEK

Whatsapp, uygulamasının bu tarz kötü olaylarla anılmasından sonra uygulaması için bir yenilik daha yaptı. Yapılan açıklamaya göre gelen yeni özellikle Whatsapp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.

HENÜZ DENEME AŞAMASINDA

Henüz Whatsapp beta sürümünde deneme aşamasında olan bu özellik, sohbette gönderilen linkleri analiz ederek sahte yada zararlı sitelere yönlendirme olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer link şüpheliyse link kırmızıya dönüyor, kullanıcı yine de linke tıklarsa link açılmadan önce kullanıcıya bir uyarı mesajı gösateriliyor.

Bu özellik şimdilik geliştirme aşamasında olmasına rağmen çıktığında kullanıcılara, gördükleri şüpheli linkleri bildirme imkanı tanıyacak.

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