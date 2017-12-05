'WhatsApp valisi' hapis cezasına çarptırıldı

Facebook'un bünyesinde olan WhatsApp bu sefer çok ilginç bir haberle karşımıza çıkıyor. Lidiane Leite, valisi olduğu kenti WhatsApp ile yönetmeye kalkışınca hapis cezasına çarptırıldı.

ULTRA LÜKS HAYAT YAŞIYORDU

Brezilya'nın en fakir kasabalarından birini yöneten kadın valinin eğitim bütçesinden zimmetine para geçirerek ultra lüks bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.

'WHATSAPP VALİSİ' ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİ

Yaşadığı ulktra lüks hayat ile bir süredir ülkenin gündeminde olan 27 yaşındaki Leite, halkın arasına karışmaması ve yerel yöneticilere emirlerini WhatsApp üzerinden verdiği için 'WhatsApp valisi' olarak anılıyordu. 'WhatsApp valisini'nin zimmetine 4.5 milyon sterlin geçirdiği belirtiliyor.