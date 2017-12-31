WhatsApp'ta bağlantı sorunu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural'ın düeti stüdyoyu coşturdu.

5

Taksim'de güvenlik tedbirleri

Taksim çevresinde güvenlik önlemlerini arttıran polis ekiplerine Türkiye’de ilk kez kangal ve akbaş cinsi köpekler de destek oldu.