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WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde geldi

Whatsapp Kullanıcılarının en çok şikayetçi olduğu depolama sorunu çözüldü. Whatsapp artık limit olmadan Google Drive'ı kullanabilecek

Detay Haber | 17.08.2018 - 10:59..
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Sosyal medya devi Faceebok'un bünyesinde bulunan, haberleşme ağı Whatsapp'tan sevindirici haber geldi. Uzun zamandır depoloma sorununa çağre aranırken Google bu konuda ilk hamleyi yaparak sorunu kökünden çözdü.

WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde geldi

HERHANGİ BİR SINIR OLMAYACAK

Google ile yapılan anlaşma sonucunda kullanıcılar, herhangi bir limit olmadan sınır şekilde Google Drive'ı kullanabilecek. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenler

WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde geldi

- WhatsApp’ı açın, ‘Menü’ye dokunun > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği’ne gidin.

- Google Drive’a Yedekle’ye dokunun ve yedekleme sıklığı için Asla haricindeki seçeneklerden birisini seçin.

- Sohbet geçmişinizi yedekleyeceğiniz Google hesabınızı seçin.

- Eğer Google hesabınız yoksa, yönlendirildiğinizde Hesap Ekle’yi seçin ve hesap bilgilerinizi girin.

5- Yedekleme işleminde kullanmak istediğiniz bağlantı ağını seçmek için 'Yedekleme Bağlantısı’na dokunun.

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