'www'nin mucidinden yeni sistem: SOLİD

Günümüz internetinin en önemli mimarlarından World Wide Web’in kurucusu Tim Berners-Lee, Solid adını verdiği yeni sistemle interneti yozlaşmaktan kurtararak, çok daha güvenilir bir hale getirmek istiyor.

İNTERNET ANLAYIŞI YENİDEN ŞEKİLLENECEK

'www'nin muciti, her şey planladığı gibi giderse Solid (Social Linked Data) adlı projesiyle gerek iş modelleri gerek kişisel kullanım bazında internet anlayışını yeniden şekillendirecek.

RADİKAL DEĞİŞİMİN İLK ADIMI OLABİLİR

Zira günümüzde Facebook, Google gibi teknoloji devleri tarafınan depolanan veriler yerine, daha mobil ve parçalara ayrılmış bir sisteme sahip Pods platformu dünyanın dört bir yanında kendine yer bulacak.

Bu sayede kullanıcı verilerini muhafaza edecek, üstelik bu verilerin hangi Pods makinesinde konuşlandırıldığı yalnızca kullanıcılar tarafından bilinecek.

'WWW' 25 YAŞINDA

23 Ağustos 1991'de hayatımıza giren 'www' o gün için kurumsal bir dijitalleşme hamlesiydi. Günümüzde İnternet ile karıştırılan ancak İnternet üzerinden bilgi paylaşımını kolay hale getiren bir servis olan World Wide Web (WWW, Dünya Çapında Ağ) bugün 25 yaşında.