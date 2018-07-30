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Yabancı öğrenciler Türk kültürünü öğreniyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü'nün öncülüğünde başlatılan Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında çeşitli ülkelerden eğitim gören yabancı öğrenciler, Türk kültürünü öğreniyor.

AA | 30.07.2018 - 13:20..
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İngiltere, Suriye, Myanmar, Vietnam, Nijerya ve Çin'in de aralarında bulunduğu 23 ülkeden gelen 23 konuk öğrenci, TÜ dil eğitim merkezinde, Türkçe kursunun yanı sıra kültür sanat etkinlikleri ve gezi programlarına da katılıyor. Konuk öğrenciler el sanatları atölye çalışmalarına iştirak ediyor, halk oyunları ve Türk yemeklerini tanıyor.

TÜ Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramadan Doğan, yaptığı açıklamada, konuk öğrencilere Türk kültürünü tanıttıklarını söyledi.

HOŞGÖRÜ VURGUSU

Konuk öğrencilerin Türkçe eğitimine katılmasının yanı sıra Selimiye Camisi, Edirne Büyük Sinagog ve kiliseleri ziyaret ettiğini anlatan Ramadan Doğan, "Bizim kültürümüzde bütün dinlere hoşgörü var. Kiliseler faaliyette bunları da onlara göstermek istedik. Bu yılki öğrencilerimizin birçoğu üniversite mezunu. İçlerinde doktor, akademisyen, mühendis ve elçiliklerde çalışanlar var. İstiyoruz ki bunlar kültürümüzü öğrensinler, Türk insanının güzel niteliklerini görsünler ve gittiklerinde ülkelerinde anlatsınlar." diye konuştu.

Yabancı öğrenciler Türk kültürünü öğreniyor

"BİZİ ANLATMALARI GURUR VERİCİ"

Konuk öğrencilerin sadece Türkiye'ye ait olan Edirnekari sanatını uygulamalı olarak öğrendiğini dile getiren Ramadan Doğan, "Sanatımızı ülkelerine döndüklerinde anlatacak olmaları da bizim için ayrı bir gurur. Hatta kendilerine Edirnekari'den yapılmış bir kitap ayracı da hediye ettik." dedi.

Yabancı öğrenciler Türk kültürünü öğreniyor

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ SEVİYORUZ"

YEE Temsilcisi Nurcan Elsıkma da 2010'dan bu yana Türkçe Yaz Okulu'nun düzenlendiğini belirterek, "Öğrenciler farklı ülkelerden gelip Türkçe'yi öğrenirken, kültürel geziler yapıyorlar ve şu an olduğu gibi el sanatlarımızı tanıyorlar. Yiyeceklerimiz ve yemeklerimizi de tanıtıyoruz. Bu yıl Türkiye'ye bin konuk öğrenci geldi, çeşitli illerde çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar." şeklinde konuştu.

Yabancı öğrenciler Türk kültürünü öğreniyor

"İNSANLAR ÇOK YARDIMSEVER"

İngiltere'den gelen Charlie Thomas da Türkiye'yi ve Türk kültürünü sevdiğini ifade etti. Türkçe Yaz Okulu'nda düzenlenen birçok etkinliğe katıldığını anlatan Thomas, güzel dostluklar kurduğunu ve yeni arkadaşlar edindiğini kaydetti. Myanmar'dan gelen Myint Po Htwe de Türkçe konuşmayı sevdiğini belirterek, "İnsanlar burada çok iyi, yardımsever. Öğretmenlerimiz bize burada çok yardımcı oluyor." dedi.

Yabancı öğrenciler Türk kültürünü öğreniyor


TÜRK HALK OYUNLARINI ÖĞRENDİLER

Suriye'den gelen Ahmad Barakat, Türkiye'nin yardımsever bir ülke olduğunu, eğitim konusunda da kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi. Nijerya'dan gelen Gbemisola Ajibola ise Edirne tava ciğerinin tadına baktığını ve Türk halk oyunlarını öğrendiğini kaydetti.

Yabancı öğrenciler Türk kültürünü öğreniyor


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