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Yağmur Ünal'ın eski sevgilisi konuştu

Yağmur Ünal’ın kasım ayından bu yana Arda Turan’la görüştüğü iddiası Mert Öcal’ı sinirlendirdi.

15.05.2017 - 07:41
  1. Haberler
  2. Magazin

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Aslıhan Doğan’la ilişkisi ikinci kez noktalanan Arda Turan’ın Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızları Yağmur Ünal’la aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi.

"YAĞMUR'LA 31 ARALIK GECESİ AYRILDIK"

Ünal’ın, Arda Turan’ın Barcelona’daki evinin mutfağında, ünlü futbolcunun dayısı Nuri Seviş’le çekilen fotoğrafı da yeni ilişkinin kanıtı olarak gösterildi. İkilinin geçen kasım ayından bu yana görüştüğü iddiası ise Mert Öcal’ı çok sinirlendirdi. Yağmur Ünal’la ilişkisinin aralık ayında sona erdiğini söyleyen Öcal, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Biz Yağmur’la 31 Aralık gecesi ayrıldık. Haberlerde kasım ayı deniyor. Bu kadar da olmaz. Yağmur bunu yapmaz.”

Yağmur Ünal'ın eski sevgilisi konuştu

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