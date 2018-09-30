Yakutiye Medresesi tarihiyle ziyaretçileri ağırlıyor

İlhanlı hükümdarı Sultan Olcaytu döneminde Erzurum'da yaptırılan ve Anadolu'daki kapalı avlulu medreselerin en büyüğü olan Yakutiye Medresesi, yaklaşık 7 asırdır insanlara hizmet ediyor.

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK YERİ

Kent merkezinde bulunan ve İlhanlılar döneminde 1310 yılında Hoca Yakut Gazani'nin inşaatını yapması nedeniyle mimarının ismini taşıyan Yakutiye Medresesi, plan düzeni, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleriyle yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekiyor.

EĞİTİM YUVASI OLDU

Hurma yaprakları ve kartal figürlerinden oluşan hayat ağacı gibi Türklerin Orta Asya'daki önemli simgelerini barından tarihi medrese, yapıldığı dönemden itibaren yüzyıllar boyunca eğitim yuvası görevi görerek binlerce ilim adamının eğitim yuvası oldu.

GEÇMİŞE YOLCULUK

Üzerinde üç pencere bulunan, sağ ve solunda karşılıklı beşik tonozlu altışar oda sıralanmış olan medresede, öğrenci ve hocaların odalarının, sınıf ve derecelerine göre belirlenmesi ziyaretçilerden ayrı ilgi görüyor.

Odalarında İlhanlı ve özellikle Osmanlı Devleti döneminde kullanılan elbise, para, silah gibi bir çok malzemeyi barındıran ve günümüzde Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak kullanılan medrese, ziyaretçilerini hem o dönemlere götürüyor hem de görsel şölen sunuyor.

"AKADEMİYLE KAYNAŞMIŞ BİR YERDİR BURASI

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Yakutiye Medresesi'nin, çağının en önemli eğitim kurumlarından olduğunu söyledi. Medresenin Türk İslam kültürü ile ilme çok ciddi katkı sağladığını belirten Cemal Almaz, "Burada her türlü pozitif ilimler okutulurdu. Bu yüzden tıpkı bir akademi üniversitesi görevi üstlenmiştir. Medreseyi sadece dini yapı olarak görmeyelim çünkü bizim kültürümüz ve muhafazakarlığımızdaki dokuyu akademiyle kaynaştırmış bir yerdir burası." dedi.