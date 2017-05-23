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Yamaç paraşütü yapan nine, yaşadıklarını anlattı

Muğla Fethiye'de 87 yaşındaki Halime Kavçaklar, torunuyla birlikte yamaç paraşütü yaptı.

23.05.2017 - 12:36
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  2. Yaşam

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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi'nde torunlarıyla yaşayan 4 çocuk sahibi Halime nine, yamaç paraşütü pilotu torunuyla Fethiye Ölüdeniz üzerinde yaptığı uçuşu, anlattı.

TORUNUNA UÇMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Masa örtüsü dikerek ve bahçesindeki ağaçlarla ilgilenerek vakit geçirdiğini ifade eden Kavçakar, geçen yıl torunu Günay Tutgun'un kendisini Fethiye'ye davet ettiğini belirtti. Fethiye'de deniz kenarında gezerken gökyüzünde paraşütleri gördüğünü söyleyen Kavçakar, o paraşütlerle uçtuğunu bildiği torununa, kendisinin de uçmak istediğini söylediğini aktardı.

"ŞİMDİ UÇURSALAR, YİNE UÇARIM"

Torununun hemen kabul etmediğini ancak "Korkmam" diyerek onu ikna ettiğini anlatan Kavçakar, "Motorlu paraşüte bindirmek istediler. 'Bunda rüzgar çok oluyor, yapamaz, yamaç paraşütüne bindirelim' dediler. Ona bindik. Kendim uçmak istedim. Şimdi uçursalar yine giderim, yine uçarım." diye konuştu.

Yamaç paraşütü yapan nine yaşadıklarını anlattı VİDEO

Yamaç paraşütü yapan nine, yaşadıklarını anlattı

87 yaşındaki Halime Kavçaklar yamaç paraşütü yaptı İZLE

"MANZARA ÇOK GÜZELDİ"

Kavçakar, paraşütle gökyüzünde yaşadığı heyecanı şu sözlerle ifade etti:

"Rüzgar başımdaki örtüyü dağıttı. Rüzgar çok oluyor. Örtüyü boynuma doladım. Ondan sonra beni gezdirdi. Daha çok gezecektim ama biraz başım döndü. Ondan sonra yavaş yavaş indik. Herkes beni alkışladı. 'Bu koca kadın binmiş, biz de binelim' dediler. Uçarken hiçbir şey hissetmedim. Manzara çok güzeldi. Denizin ve yeşilliklerin üstünde gezdim. Havada uçmak çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Hiç korkulacak bir şey yok. Benim yaşımdaki insanlar bile uçsunlar."

Yamaç paraşütü yapan nine, yaşadıklarını anlattı

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