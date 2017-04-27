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Yandex gelirlerini artırdı

Rus internet şirketi Yandex’in net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar rubleye yükseldi.

27.04.2017 - 13:51
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Yandex gelirlerini artırdı

Şirketten yapılan açıklamada, Yandex’in ilk çeyrek net karının 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 3,7 milyar rubleye (yaklaşık 65 milyon dolar) çıktığı belirtildi.

2016'YA GÖRE YÜZDE 25'LİK ARTIŞ

İlk çeyrekte şirket gelirlerinin de 2016’ya göre yüzde 25’lik artışla 20,7 milyar rubleye yükseldiği kaydedildi.

Avrupa’nın en büyük internet şirketlerinden biri konumundaki Yandex, Rusya’nın pazar payı bakımından en büyük arama motorunun da sahibi. Şirketin, Rusya’nın yanı sıra Türkiye, Belarus, Kazakistan ve Ukrayna’da da yatırımları bulunuyor.

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