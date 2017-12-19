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Yangında yaralanan Ayşegül bebek hayatını kaybetti

Pazartesi günü Manisa'da bir evde çıkan yangında yaralanan 88 günlük bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 19.12.2017 - 22:54..
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Pazartesi günü Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Küpeler Mahallesi'nde bir evde yangın çıkmıştı. Çıkan yangın sırasında dışarıda olan anne Hatice Barışık, alevlerin içine girerek minik kızını çıkarmayı başarmıştı ancak vücudunda yanıklar oluşmuştu.

Yangında yaralanan Ayşegül bebek hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ağır yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesine kaldırılan 88 günlük bebek Ayşegül Barışık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ayşegül bebek için memleketi Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Küpeler köyünde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

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