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Yapay akciğerler domuzları 3 hafta yaşattı

Teksas Üniversitesi'nden bilim adamları, geliştirdikleri akciğerleri başarılı bir şekilde domuzlara nakletmeyi başardılar.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 02:36..
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  2. Sağlık

ABD’de yayınlanan bilim dergisi Science News’in haberine göre araştırmacılar, organların domuzlarda kök salması sonucu, nakledilen akciğer dokularında sağlıklı kan damarlarının geliştiğinin tespit edildiği belirtti. Önceki deneylerde, farelere nakledilen akciğerlerin birkaç saat işinde çalışma fonksiyonlarını yitirdiğini belirten uzmanlar, organların hayvanların kendi hücrelerinden büyütüldüğünü, bunun da bağışıklık sistemi nedeniyle reddedilme riskini azalttığını bildirdi.

YAPAY AKCİĞERLER NASIL OLUŞTURULDU

Deney sırasında, şeker ve deterjandan oluşan bir karışımı kullanan bilim adamları, hücreleri domuz donörlerin akciğerlerinden ayrılarak, hücreler arası proteinlerden 3 boyutlu bir çerçeve elde etti. Bilim adamları, alıcı hayvanlardan alınan bir hücre kültürünü büyütmeye başladı. Akciğerler 30 gün boyunca besin çözeltileri ile dolu bir biyoreaktör tankında büyüdü. Hazır hale gelen organlar, dört domuzdan alınan sol akciğerlerin yerine nakledildi.

GELECEKTE SAĞLIKLI ORGAN ELDE EDİLEBİLİR

Bilim adamları, gelecekte, bu yöntemi daha da geliştirebilecekleri ve sağlıklı organ elde edebileceklerini umduklarını belirtti. İnsanlara yapay akciğer nakledilmesi durumunda, organın çerçevesini oluşturabilmek için 3D baskı kullanılabileceği de bildirildi.

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