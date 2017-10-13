Yapımcı Weinstein'in hakkında taciz soruşturması

Guardian gazetesinde yer alan haberde, İngiltere'de Londra polisinin, Merseyside polisinin 11 Ekim'de kendilerine ilettiği bir cinsel taciz iddiasını araştırmak üzere Weinstein hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

Weinstein'ın ikamet ettiği New York'ta da polisin geçen hafta New York Times gazetesinde yayımlanan haberin ardından peş peşe ortaya çıkan yeni taciz iddiaları hakkında adli kovuşturmaya ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek üzere bir "gözden geçirme" çalışması başlattığı bildirildi.

ŞİKAYETİ OLAN VAR MI?

New York Polis Teşkilatından (NYPD) yapılan açıklamada, "NYPD, basın organlarında yer alan haberler üzerine, Harvey Weinstein hakkında soruşturulması gereken ilave şikayetler olup olmadığını tespit etmek için bir gözden geçirme çalışması yürütmektedir. Şu ana kadar elimize herhangi bir şikayet ulaşmamıştır. Konu hakkında bilgisi olanların suç önleme hattımıza bilgi vermelerini rica olunur." ifadeleri yer aldı.

JOLİE VE PALTROW GİBİ MAĞDURLARI VAR

Öte yandan, ünlü yapımcı hakkında ortaya atılan iddialara yenileri eklendi. Perşembe günü Fransız aktris Florence Darel, Weinstein'ın tacizine uğradığını itiraf eden sinema yıldızları arasına katıldı.

Daha önce Amerikalı aktrisler Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie, Fransız Léa Seydoux ve İngiliz Cara Delevingne, Weinstein'ın istenmeyen cinsel yakınlaşma, taciz ve hatta saldırılarına maruz kaldıklarını açıklamıştı.

New York Times'ın yayınladığı haberde Weinstein'ın 1990'lı yıllardan bu yana en az 8 taciz vakasını yasal uzlaşma yoluyla yargıya taşınmadan kapattığı bilgisi yer almıştı.

WEİNSTEİN KESİN OLARAK YALANLADI

Öte yandan perşembe günü New Yorker dergisinde yayınlanan bir haberde, 3 kadın mağdurun Weinstein'ı tecavüzle suçladığı iddiasına yer verildi. Weinstein, sözcüsü Sallie Hofmeister aracılığıyla verdiği yanıtta iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Rıza dışı cinsel ilişkiye dair iddialar Bay Weinstein tarafından kesin olarak reddedilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Weinstein, taciz iddiaları ilk kez medyaya yansıdığında, yaptıkları için özür dilemiş, davranış bozuklukları konusunda psikolojik destek aldığını söylemişti.

NPYD 2 YIL ÖNCE TAKİBE ALMIŞ

Bu arada, New Yorker'daki haberde NYPD'nin 2015 yılında Weinstein'ı taciz konusunda takibe aldığı ortaya çıktı. Haberde, Filipin asıllı İtalyan manken Ambra Battilana Gutierrez'in şikayeti üzerine NYPD ekiplerinin Gutierrez'e dinleme cihazı yerleştirerek Weinstein'ın tacizini itiraf etmesini kayda aldıkları aktarıldı. Ancak bu olayın da yasal uzlaşmayla kapatıldığı, Weinstein'ın olayın gizli kalması için Manhattan Bölge Savcılığına 10 bin dolar bağış yaptığı kaydedildi.

Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu ve eski patronu olan Weinstein, kardeşi Bob Weinstein ile ortağı olduğu The Weinstein Company'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu. New York Times gazetesinde çıkan iddiaların ardından şirket Weinstein'la ilişkisini kesme kararı almıştı.

WEİNTEİN KİMDİR?

Evli ve iki çocuk babası olan 65 yaşındaki Weinstein'ın eşi de iddiaların ortaya çıkmasının ardından kocasından boşanmaya karar vermişti.

Hollywood'un en başarılı yapımcılarından biri kabul edilen Weinstein, "Aşık Shakespeare", "Zoraki Kral" ve "Ucuz Roman" gibi gişede başarılı olan Oscar ödüllü filmlerin yapımcılığını üstlenmişti.