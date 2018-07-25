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Yardım istemeyen Yunan suçlama yapıyor

Yunanistan'ın önde gelen gazeteleri, Türk düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Yardım talebini reddeden Yunan hükümeti, Türkiye'yi hava sahası ihlaliyle suçluyor.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 17:27..
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Yardım istemeyen Yunan suçlama yapıyor

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yunanistan'ın yangın faciasıyla karşı karşıya kalmasına sessiz kalmayan Türkiye, yardım talebinde bulunan ilk ülke oldu.

Yardım istemeyen Yunan suçlama yapıyor

"HAVA SAHAMIZI İHLAL ETTİLER"

Yunan medyası, "Yardım eli" uzatan ilk liderin Başkan Erdoğan olduğunu belirterek Çipras ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Ancak Yunanistan'ın önde gelen medya kuruluşu, yardım talebinin sadece telefon görüşmesiyle kaldığını yazdı. Bununla da yetinmeyen Yunan, 2 adet CNS-235 ve 4 tane F-16 uçağının güneydoğu Ege'de hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.

Yunanistan'da yangın felaketi VİDEO

Yardım istemeyen Yunan suçlama yapıyor

Yardım istemeyen Yunan suçlama yapıyor

Yardım istemeyen Yunan suçlama yapıyor

Yardım istemeyen Yunan suçlama yapıyor

Yardım istemeyen Yunan suçlama yapıyor

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