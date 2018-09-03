Yarım asırdır battaniye ustalığı yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı olan 62 yaşındaki Vadullah İşçi, fabrikasyon üretim battaniyeler nedeniyle tezgah sayısı 300'den 50'ye kadar düşen kentte, çok sevdiği mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılması için de çaba gösteriyor.

Çeşitli fuarlara katılarak kurduğu tezgahta dokumacılık yapan İşçi, hem mesleğini tanıtmaya çalışıyor hem el emeği göz nuru dokuma ürünlerini beğeniye sunuyor.

BABASININ TEZGAHINDA BAŞLADI

Vadullah İşçi, 13 yaşındayken babasının kendisi için yaptığı tezgahta okuldan arta kalan zamanlarda dokumacılığa başladığını anlattı.

Babasının dedelerinden öğrendiği mesleği kendisine öğrettiğini belirten Vadullah İşçi, "Battaniye dokumayı hafta sonları ve tatillerde tezgahta babamdan öğrendim. Hala ilk günkü gibi seviyorum. Yaklaşık 50 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Ben de çocuklarıma öğrettim. Şu anda çocuklarım da dokumayı biliyorlar. Ailece bu sanatla uğraşıyoruz." diye konuştu.

"TEKNOLOJİYLE İŞİMİZ KOLAYLAŞTI"

Vadullah İşçi, geleneksel el sanatları dokumacılığını günün şartlarında teknolojiyle de birleştirdiklerini söyledi. Daha önce tamamen elle işledikleri battaniye üzerindeki yazıları şu anda ise nakış makinelerinde yapabildiklerini anlatan İşçi, "El ile yazılmasını isteyenler de oluyor. Şimdi bu teknolojiyle yazı yazma bizim için biraz daha pratik hale geldi. Daha önce sabahtan akşama kadar parçasıyla ancak 10 harf yazarken şimdi teknolojiyi kullanarak 500 harf de yazabiliyoruz." diye konuştu.