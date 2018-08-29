Yarım asırdır Trabzon hasırını yaşatıyor

İlkokulun ardından çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen Süleyman Bayram, birkaç yıl sonra kuyumcuda çalışan arkadaşının önerisiyle işe başladı. Süleyman Bayram, 16 yaşında çırak olarak başladığı çalışma hayatına 1977 yılına kadar kuyumcu atölyelerinde devam etti.

ATÖLYESİNİ AÇTI

Bu tarihten sonra kendi atölyesini açan Bayram, sipariş üzerine oğluyla, örülmüş altın hasırdan gerdanlık ve bileklik gibi çeşitli takılar yapıyor. "Bir daha dünyaya gelsem yine aynı işi yaparım" diyen iki torun sahibi 69 yaşındaki usta, Ortahisar ilçesine bağlı Kemerkaya Mahallesi Kunduracılar Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan atölyesinde günde ortalama 10-12 saat çalışıyor.

EN YAŞLI ÜÇ USTADAN BİRİ

Süleyman Bayram, geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan ve bölgenin önemli el sanatlarından Trabzon hasırını yaşatmaya çalışan kentteki en yaşlı üç ustadan biri olduğunu söyledi.

GELECEK NESİLLERE BIRAKMAK İSTİYOR

İşini sevdiğini ve yarım asrı aşkın süredir yaptığı mesleğinden çok memnun olduğunu belirten Bayram, "Geçmişten günümüze devam eden hasır sanatına bizden sonraki ustaların da devam etmesini istiyorum. Hasır bölgemizin bir kültürü, yok olmaması lazım. Öyle ki Trabzon'da düğün yapıp da hasır almayan yok. Her gelin hasır istiyor." dedi.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA İŞE KOYULUYOR

"Bismillah" diyerek açtığı atölyesinde o günkü işlerini bitirmeye çalıştığını dile getiren Süleyman Bayram, işe her sabah 07.00'de geldiğini, yetiştirmesi gereken iş olduğu durumlarda ise 06.00'da işbaşı yaptığını ifade etti.

YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Süleyman Bayram, "Örücüden gelen hasırı pense, örs, tokmak, eğe, makas gibi çeşitli aletler kullanarak düzeltiyorum. Bileklik ve gerdanlığın birleşme kısmına kaynak kullanarak toka takıyorum. Ardından asitin içine atıyorum ve böylelikle altın asıl rengine dönüşüyor. Hasırı örücüden aldıktan sonra işlemleri yapmam yaklaşık 5 saatimi alıyor. Bu süre hasırın genişliğine göre değişiyor. Daha az sırada örülmüş takımları ise çok daha kısa sürede tamamlıyorum. Gün içerisinde, hasırın genişliğine göre değişmekle birlikte ortalama 7 takım siparişi tamamlayıp, kuyumcuya ya da müşteriye teslim edebiliyorum." dedi.