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Yarım asırlık çarkçı

Kastamonu'dan geldiği İstanbul'da 48 yıldır bileyicilik yaparak geçimini sağlayan 82 yaşındaki Ali Yılmaz, emektarım dediği çarkıyla sokak sokak dolaşıyor.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 11:52..
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Çengelköy Gelincik Yokuşu Sokak'taki evinden sırtına aldığı çarkıyla sabahın erken saatlerinde çıkıp mahalleyi dolaşan Ali Yılmaz, komşuları tarafından da Ali dayı olarak tanınıyor.

10 sene önce eşini kaybeden Ali usta, her sabah sırtına çarkını alarak sokak sokak dolaşarak geçimini sağlıyor. Yalnız yaşayan, kimsesi olmayan Ali ustayı çocukları arayıp sormuyor.

Yarım asırlık çarkçı

Yarım asırlık çarkçı Ali Yılmaz ViDEO

BU MESLEĞİ YAPAN NADİR İNSANLARDAN

Kasapların, dönercilerin bıçaklarını bileyen yarım asırlık çarkçı Ali Yılmaz'ı tanımayan esnaf hemen hemen yok gibi. Çarkçılığın eski bir meslek olduğunu dile getiren emektar Ali usta, günümüzde bu işi yapan çok az insan olduğunu söyledi.

Kendisine ait bir gecekonduda hayatını sürdüren Ali Yılmaz, 82 yaşında olmasına rağmen alnının teri, bileğinin hakkıyla ekmeğini kazanıyor.

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