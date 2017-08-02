YAŞ toplantısı sona erdi

Şuranın üçüncü kez Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren şura toplantısının bitmesinin ardından toplantıya katılan YAŞ üyeleri Çankaya Köşkü'nden ayrıldı.
YAŞ KARARLARI
Kara, deniz, hava kuvvet komutanlarının değişti. 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; 6 general/amiral bir üst rütbeye getirildi, 61 albay, general ve amiralliğe yükseltildi, 8 generalin görev süresi 1 yıl, 168 albayın görev süresi 2 yıl uzatıldı.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından YAŞ heyeti hatıra fotoğrafı çektirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YEMEK VERECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de Şura üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.
ORGENERAL HULUSİ AKAR GÖREVİNİ SÜRDÜRECEK
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın göreve devam edeceği öğrenildi.
KUVVET KOMUTANLARI BELLİ OLDU
Orgeneral Hasan Küçükyüz'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na
Koramiral Adnan Özbal'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na
Orgeneral Yaşar Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.