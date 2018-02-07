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Yaşar İpek: Seren'le evleniyoruz

Şarkıcı Yaşar İpek, Seren Serengil'le evleneceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 13:00..
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Mahkemenin yasağına rağmen Gülben Ergen'in aleyhinde konuşmaya devam eden Seren Serengil 2 Şubat Cuma günü Bakırköy Kadın Tutukevi'ne girmişti. 3 gün hapiste kalıp 5 Şubat Pazartesi çıktı. Hapishaneye girmeden önce aşkını ilan ettiği şarkıcı Yaşar İpek, Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman'a desteğini bu zorlu süreçte göstermişti.

Seren Serengil bugün Duymayan Kalmasın programında şunları söyledi: ''Arkadaşlığımız başladı. Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmeme neden oldu. Onun güzel özelliklerine kayıtsız kalmak mümkün değil.''

"EVLENİYORUZ"

Yaşar İpek ayrıca yaptığı açıklamada, "10 Temmuz'da evleniyoruz." dedi.

Yaşar İpek: Seren'le evleniyoruz

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