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Yaşlı kadını kedicik yalanıyla dolandırdılar

Telefon dolandırıcıları artık Adnan Oktar ve kediciklerini kullanarak insanları dolandırmaya çalışıyor, dikkat edin.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 09:58..
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Saadet Teyze, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Telefon dolandırıcıları bu kez Adnan Oktar yalanıyla telefonun başındaydı.

KEDİCİK YALANI

Saadet Teyze'ye yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hac paramdı. O kadar da dedim ki bak bir şey olmasın gıdım gıdım zorla biriktirdim. Sizi kedicik ilan etmişler dedi. İlk başta Adnan Oktar'ın sizi kediciği ilan ettiler dedi. Size kaçak silahlar sokulmuş dedi. Kimlikte neyim varsa hepsini söyledi."

Yaşlı kadını kedicik yalanıyla dolandırdılar ViDEO

Yaşlı kadını kedicik yalanıyla dolandırdılar

POLİSE HABER VERİN

Benzer telefonlar size gelirse sakın inanmayın, hemen 155'i arayın.

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