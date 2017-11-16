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Yasmin Erbil'den üstsüz fotoğraf açıklaması

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından üstsüz fotoğraflarını paylaştığı iddia edilmişti.

16.11.2017 - 07:45
  1. Haberler
  2. Magazin

Yasmin Erbil arkadaşlarıyla görüntülü konuşma yaparken çekip sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf çok konuşulmuştu. Erbil'in o görüntülerde üstsüz olduğu iddia edilmişti.

Yasmin Erbil'den üstsüz fotoğraf açıklaması

"BENİ VE AİLEMİ ÜZDÜNÜZ"

Erbil, bu haberler üzerine bir açıklama yaptı:

"Hepimizin bildiği gibi asıl olan şudur ki; her ne olursa olsun konu, baktığınızda gördüğünüz ve tanımladığınız olay sizin gönül gözünüzün görmek istediği gibidir. Tıpkı bardağa birinin boş birinin dolu tarafından bakması gibi. Bu konuyu daha fazla konuşup gündemi meşgul etmek istemiyorum. Sadece beni ve ailemi üzen kişiler hakkında artık yasal adımları atmak zorunda bırakılıyorum, hiç tercih etmememe rağmen..."

Yasmin Erbil'den üstsüz fotoğraf açıklaması

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