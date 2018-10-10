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Yayalara yol vermeyene para cezası

Yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere verilen para cezası 488 liraya yükseltildi.

AA | 10.10.2018 - 13:25..
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Yayalara yol vermeyene para cezası

TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine göre; belirlenen alanlarda ilk geçiş hakkı yayalara verilecek, trafikte yayaların haklarına riayet etmeyenlerin sorumluluğu arttırılacak.

SÜRÜCÜLER DURMAK ZORUNDA

Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilecek, mevcutta sürücüler yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlarken, bu kapsama kavşak giriş ve çıkışları da eklenecek.

488 LİRALIK PARA CEZASI

Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak.

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