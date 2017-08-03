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YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

Rüzgar enerjisi ihalesinde en iyi teklifi Siemens-Türkerler-Kalyon ortaklığı verdi.

03.08.2017 - 13:13
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YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde, kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,48 dolar/cent ile Siemens -Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu verdi.

HANGİ İLLERDE OLACAK

Kazanan konsorsiyum, Kayseri - Niğde, Sivas, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ, Ankara-Çankırı-Kırıkkale, Bilecik-Kütahya, Eskişehir olarak belirlenen 5 ayrı bölgede bin megavatlık kapasiteyi devreye alacak.

YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Rüzgar YEKA ihalesini kazananı, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak.

Bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanacak. Aynı zamanda, kurulacak rüzgar tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1,5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak.

İHALEDE YARIŞAN 8 KONSORSUYUM ŞÖYLEYDİ:

Vestas (Danimarka) - Enerjisa

Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

Nordex (Almanya) - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji

Senvion Rüzgar (Almanya) - IC İçtaş Enerji

Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

GE (Amerika) - Fina Enerji

MingYang (Çin) - İlk İnşaat

Projenin uygulanacağı 5 bölge ise şöyle

Kayseri - Niğde

Sivas

Edirne - Kırklareli - Tekirdağ

Ankara - Çankırı - Kırıkkale

Bilecik - Kütahya - Eskişehir

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