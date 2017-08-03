YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde, kilovatsaat başına en düşük teklifi 3,48 dolar/cent ile Siemens -Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu verdi.
HANGİ İLLERDE OLACAK
Kazanan konsorsiyum, Kayseri - Niğde, Sivas, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ, Ankara-Çankırı-Kırıkkale, Bilecik-Kütahya, Eskişehir olarak belirlenen 5 ayrı bölgede bin megavatlık kapasiteyi devreye alacak.
1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Rüzgar YEKA ihalesini kazananı, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak.
Bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanacak. Aynı zamanda, kurulacak rüzgar tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1,5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak.
İHALEDE YARIŞAN 8 KONSORSUYUM ŞÖYLEYDİ:
Vestas (Danimarka) - Enerjisa
Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon
Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
Nordex (Almanya) - İklim El.- MKS Marmara - Zorlu Enerji
Senvion Rüzgar (Almanya) - IC İçtaş Enerji
Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik
GE (Amerika) - Fina Enerji
MingYang (Çin) - İlk İnşaat
Projenin uygulanacağı 5 bölge ise şöyle
Kayseri - Niğde
Sivas
Edirne - Kırklareli - Tekirdağ
Ankara - Çankırı - Kırıkkale
Bilecik - Kütahya - Eskişehir