Yeliz Yeşilmen kızına makyaj yapınca eleştirildi

Yeliz Yeşilmen ile eşi Ali Uğur Akbaş, çocukları Asya ve Birbey ile önceki gün bir akrabalarının düğününe gitti. Yeliz Yeşilmen aile fotoğrafını Instagram’da paylaşınca olanlar oldu. Fotoğraf, rekor kırdı.

Yeşilmen'in 7,5 yaşındaki kızı Asya'ya makyaj yapması takipçileri tarafından eleştirildi.

"ÇOK ACIMASIZSINIZ"

Eleştirilere cevap veren Yeliz Yeşilmen “Yorumların bazıları çok acımasız. İnsanlar kötülükten besleniyor ne yazık ki. Ben ünlüyüm, alışığım. Ama eşim Ali Bey sinirleniyor. Sosyal medya hesabıma ne koysam olay oluyor. Gündem yaratan bir aileyiz demek ki” dedi.