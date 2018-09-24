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Yeliz Yeşilmen: Kocam beni gebertir

Oyuncu Yeliz Yeşilmen, eşinin falling stars’ akımına karşı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 07:43..
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HH

Adana'da yaşayan Yeliz Yeşilmen, İstanbul'da tırnak bakımı yaptırırken görüntülendi.

"BENİMKİ EMEL SAYIN TIRNAĞI"

Yeşilmen, sırf tırnaklarını yaptırmak için İstanbul’a geldiğini söyledi: “Ben bakım için Fizan’a da giderim. Emel Sayın tırnağı yaptırıyorum. Sivri ve keskin eski Türk filmleri tırnağı” dedi.

"SENİ GEBERTİRİM"

Seda Sayan’ın ‘falling stars’ akımına uyup düşerken fotoğraf çektirmesiyle ilgili konuşan Yeşilmen, “Ben de yapacaktım ama eşim ‘seni gebertirim’ dedi. Kova ve temizlik bezini hazırlamaştım ama olamadı” dedi.

Yeliz Yeşilmen: Kocam beni gebertir

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