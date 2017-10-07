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Yemen BM’den gelen insani yardım vinçlerini limana almadı

Suudi Arabistan Koalisyonu Birleşmiş Milletler'den gelen İnsani Yardım için gönderilen vinçlerin Yemen Limanı’na girmesine izin vermiyor.

07.10.2017 - 16:29
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Birleşmiş Milletler tarafından hem insani yardımların hem de ticari yüklerin daha hızlı yükleme boşaltma yapabilmesi için gönderilen vinçler Yemen’in Hudeyde limanına dokuz aydır giremiyor.

Yemen BM’den gelen insani yardım vinçlerini limana almadı

"DUBAİ'YE GERİ GÖNDERİLDİ"

BM Genel Sekreteri Stefan Dujarrik BM gıda programının ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’ndan (USAID) 3.8 milyon dolar değerinde Suudi Arabistan’da üretilmiş dört mobil vinç satın alımı için fon aldıklarını aktarıyor. Vinçlerin liman kapasitesini artırmak için çoktan kurulmuş olması gerektiğini vurgulayan Dujarrik “Fakat bu vinçleri taşıyan gemi Dubai’ye geri gönderildi” dedi. Vinçler şu anda Dubai’deki üreticinin antreposunda beklemede.

GERGİNLİK 2014'TN BU YANA SÜERÜYOR

Ağustos 2014’ten bu yana Yemen’de hükümet güçleri ve isyancı Husiler arasındaki gerginlik sürüyor. Mart 2015’te Suudi Arabistan liderliğindeki bir koalisyon ülkeyi istila etmişti.

Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre yaklaşık 20 milyon Yemenli’nin – ülkenin toplam nüfusunun yüzde 70’i kadarının – insani yardıma ihtiyacı var; yerlerinden olan Yemenlilerin sayısının 3 milyonu geçti; 7 milyon insan açlık sınırında yaşıyor ve 2 milyon çocuk akut beslenme eksikliğinden mustarip.

 



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