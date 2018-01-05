Yemen Genelkurmay Başkanı mayın patlamasında yaralandı

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, zırhlı aracın geçişi sırasında bir mayının infilak etmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Ukayli ile bir koruması hafif yaralandı.

Ukayli ile aynı araçta bulunan Cevf Valisi Emin el-Akimi ise olaydan yara almadan kurtuldu.

HÜKÜMETLE HUSİLERİN ÇATIŞMASI SÜRÜYOR

Genelkurmay Başkanının ziyaret ettiği Cevf'in en büyük ilçesi konumundaki "Hab eş-Şaaf", bir ayı aşkın süredir hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.





