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Yemen'de silah deposu patlaması

Yemen'in Cevf kentinde meydana gelen patlamada 15 kişi öldü.

16.11.2017 - 13:12
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qweqwe

Yemen'in kuzeydoğusundaki Cevf vilayetinde bir silah deposunda meydana gelen patlamada 15 kişinin öldüğü bildirildi.

YANGINA BAĞLI PATLAMA

Yemen hükümeti güçlerine bağlı 6'ncı Askeri Bölge Sözcüsü Abdullah el-Eşref,  Cevf'te Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih'in kontrolündeki bölgede bir silah tüccarının evinde dün akşam yangın çıktığını belirtti.

Yangın sırasında meydana gelen patlama sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin yaralandığını aktaran Eşref, yaralıların bölgedeki ve Sa'da vilayetindeki hastanelerde tedavi altına alındığını dile getirdi.

YEMEN'DE PATLAMALAR

Patlamanın olduğu evin yakınında bulunan bir bölge sakini, yangın ve patlamanın olduğu evde yüklü miktarda benzin depolandığını söyledi.

Ev sakinleri ve silah tüccarının yangını söndürme çalışmaları sırasında yaşanan patlamada öldüğü bildirildi. Cevf bölgesinde birçok kişinin silah ticareti yaptığı ve her türlü patlayıcı ve silah çeşitlerinin tüccarların evlerinde depolandığı belirtiliyor.

Zaman zaman patlayıcı üretilen ve depolanan bu yerlerde patlamalar meydana geliyor.

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