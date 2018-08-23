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Yemen'de yeni kolera salgını uyarısı

Birleşmiş Milletler, Yemen'de yeni bir kolera salgını dalgasının başlayabileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 04:09..
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM İnsani İşler Koordinatörlüğü'nün Yemen'de kolera vakalarının arttığını belirttiğini, bu nedenle de "üçüncü salgın dalgasının" başlayabileceği uyarısı yaptığını açıkladı.

KOLERA VAKASI 1 MİLYONU GEÇTİ

Nisan 2017'den bu yana 1.1 milyondan fazla kolera vakasına rastlandığını belirten Dujarric, 2 bin 300 kişinin de salgında hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Dujarric, BM'nin insani yardım ortaklarının salgın tehlikesi altındaki İbb ve Hudeyde kentlerinde 385 bin kişiye aşı yaptığını da sözlerine ekledi.

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