Yemen'de yeni kolera salgını uyarısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM İnsani İşler Koordinatörlüğü'nün Yemen'de kolera vakalarının arttığını belirttiğini, bu nedenle de "üçüncü salgın dalgasının" başlayabileceği uyarısı yaptığını açıkladı.

KOLERA VAKASI 1 MİLYONU GEÇTİ

Nisan 2017'den bu yana 1.1 milyondan fazla kolera vakasına rastlandığını belirten Dujarric, 2 bin 300 kişinin de salgında hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Dujarric, BM'nin insani yardım ortaklarının salgın tehlikesi altındaki İbb ve Hudeyde kentlerinde 385 bin kişiye aşı yaptığını da sözlerine ekledi.