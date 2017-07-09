taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Yemen'deki olaylar

İhvan'a yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin güney illerde partinin faaliyetlerini yasaklamasına tepki gösterdi.

09.07.2017 - 08:31
  1. Haberler
  2. Dünya

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin, güney illerde partinin faaliyetlerini yasaklamasına tepki gösterdi.

Partinin resmi internet sitesi Islah Net'te yer alan açıklamada, Güney Hareketi'nin ilan ettiği Siyasi Geçiş Konseyi'nin, güney illerde Islah Partisinin faaliyetlerini yasaklaması eleştirildi.

"ELLERİNİ YEMEN HALKININ KANIYLA KİRLETTİLER"

Açıklamada, "İnsanları korkutmanın, baskı yapmanın, güç ve şiddet kullanmanın başarısızlıkla sonuçlandığının ispatlandığına" dikkat çekildi.

Husiler ile ayrılıkçı Güney Hareketi'nin, "ellerini Yemen halkının kanıyla kirlettiği" savunulan açıklamada, "Şiddete teşvik, tekfircilik ve ölüm fermanları çıkarmanın ancak ülkeyi kan denizinde boğacağı" ifade edildi.

İHVAN'IN FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI

Aydarus ez-Zubeydi liderliğindeki Siyasi Geçiş Konseyi'nden dün yapılan açıklamada, Islah Birliği Partisi'ne işaret edilerek, İhvan'ın güney illerde faaliyetlerinin yasaklandığı bildirilmişti. Konsey, terör örgütü olarak nitelendirdiği Husiler ile El-Kaide ve DEAŞ'ın da bu illerde faaliyetlerinin yasaklandığını duyurmuştu.

 

Siyasi Geçiş Konseyi, Yemen'in güneyinin, kuzeyden ayrılması talebiyle, Husilerden geri alınan güneydeki bölgelerin idaresi için eski Aden Valisi Aydarus ez-Zubeydi liderliğinde 11 Mayıs'ta kurulmuştu. Söz konusu konsey, Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri tarafından reddedilmişti.

İlginizi Çekebilir
Hamburg'da çatışmalar şiddetleniyor
Hamburg'daki şiddet olaylarında yaralanan polis sayısı 213'e, gözaltına alınan protestocu sayısı 265'e yükseldi.
Hamas ile İsrail heyetleri Kahire'de buluştu iddiası
İsrailli bir heyetin, İsrailli askerlerin serbest bırakılması için Kahire'de Hamaslı yetkililerle görüştüğü iddia edildi.
Bosna Savaşının ithal katilleri için anıt dikildi
Sırpların "ithal" askerler için diktiği anıt, mezarlıklar ve ortaya çıkan fotoğraflar paralı askerlerin savaştaki rolünü ortaya koyuyor.
Birleşmiş Milletler önünde Katar protestosu
İsviçre'deki insan hakları kuruluşları Katar'a uygulanan diplomatik ablukayı BM önünde protesto etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

120
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

71
Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

42
Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

12
Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

17
Bosna Savaşının ithal katilleri için anıt dikildi

Bosna Savaşının ithal katilleri için anıt dikildi

6
Genç kız otomobilden atladı, sürücü tutuklandı

Genç kız otomobilden atladı, sürücü tutuklandı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM