Yemen'deki olaylar

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, ayrılıkçı Güney Hareketi'nin, güney illerde partinin faaliyetlerini yasaklamasına tepki gösterdi.

Partinin resmi internet sitesi Islah Net'te yer alan açıklamada, Güney Hareketi'nin ilan ettiği Siyasi Geçiş Konseyi'nin, güney illerde Islah Partisinin faaliyetlerini yasaklaması eleştirildi.

"ELLERİNİ YEMEN HALKININ KANIYLA KİRLETTİLER"

Açıklamada, "İnsanları korkutmanın, baskı yapmanın, güç ve şiddet kullanmanın başarısızlıkla sonuçlandığının ispatlandığına" dikkat çekildi.

Husiler ile ayrılıkçı Güney Hareketi'nin, "ellerini Yemen halkının kanıyla kirlettiği" savunulan açıklamada, "Şiddete teşvik, tekfircilik ve ölüm fermanları çıkarmanın ancak ülkeyi kan denizinde boğacağı" ifade edildi.

İHVAN'IN FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI

Aydarus ez-Zubeydi liderliğindeki Siyasi Geçiş Konseyi'nden dün yapılan açıklamada, Islah Birliği Partisi'ne işaret edilerek, İhvan'ın güney illerde faaliyetlerinin yasaklandığı bildirilmişti. Konsey, terör örgütü olarak nitelendirdiği Husiler ile El-Kaide ve DEAŞ'ın da bu illerde faaliyetlerinin yasaklandığını duyurmuştu.

Siyasi Geçiş Konseyi, Yemen'in güneyinin, kuzeyden ayrılması talebiyle, Husilerden geri alınan güneydeki bölgelerin idaresi için eski Aden Valisi Aydarus ez-Zubeydi liderliğinde 11 Mayıs'ta kurulmuştu. Söz konusu konsey, Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri tarafından reddedilmişti.