taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.322
USD
4,7972
EURO
5,5923
ALTIN
189,21
PETR
72,4800

Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi

Meksika Körfezi'nde 50 ile 70 santimetre uzunluğunda, büyük gözlü yeni bir köpek balığı türü keşfedildiği bildirildi.

AA | 18.07.2018 - 18:36..
  1. Haberler
  2. Dünya

Floridalı bilim insanları, "Squalus clarkae" ya da "Genie's dogfish" adı verilen büyük gözlü yeni bir tür köpek balığı keşfetti.

YENİ TÜRÜN ADI 'EUGENİE CLARK'

Çalışmada, Meksika Körfezi ve Atlas Okyanusu'nun derinlerinde yaşayan, nispeten daha ufak olan yeni türün uzunluğunun 50-70 santimetre olduğu belirtildi.

Keşfedilen yeni türe verilen isim, 2015'te 92 yaşında hayata gözlerini yuman, köpek balıkları üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan deniz biyolojisinin öncülerinden Eugenie Clark'a ithaf edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

108
Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

119
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

144
25 gün askerlik süresi kaldırılsın

25 gün askerlik süresi kaldırılsın

1272
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

238
Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

215
Kılıçdaroğlu rekor tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu rekor tazminat ödeyecek

211
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM