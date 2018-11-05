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Yeni Delhi'de hava kirliliği halkı endişelendiriyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle şehri kaplayan koyu gri sis tabakası paniğe neden oldu.

AA | 05.11.2018 - 18:30..
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BBC'nin haberine göre, Hindistan'da "Işık Bayramı" olarak da bilinen "Diwali Festivali" öncesinde başkent Yeni Delhi'de artan hava kirliliği halk arasında endişeye neden olurken, uzmanlar havai fişek kullanımına bağlı olarak hava kirliliğinin gelecek günlerde daha da artmasının beklendiği uyarısı yaptı.

ÜST SINIRIN 20 KATINA ÇIKTI

Kentteki hava kirliliği seviyesinin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından insan sağlığı için üst sınır kabul edilen limitin 20 katına çıktığı bildirildi.

Hava Kalitesi İndeksine göre, hava kirliliği seviyesi dün "kötü" olarak değerlendirilirken, bu sabahki artışın ardından "çok kötü" olarak kaydedildi. Kentin hava kirliliği düzeyi "tehlikeli" kategorisine yerleşti.

Yeni Delhi'de hava kirliliği halkı endişelendiriyor

HAVAİ FİŞEK KULLANIMI SINIRLANDIRILDI

Yoğun hava kirliliği nedeniyle trafikteki görüş mesafesinin azaldığı belirtildi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, yoğun hava kirliliğini önlemek için havai fişek kullanımına günde sadece 2 saat ile sınırlama getirdi.

Kent sakinlerini mümkün olduğunca kapalı yerlerde kalmaları konusunda uyaran yetkililer, şehirdeki inşaat faaliyetlerini durdurmaya başladı.

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