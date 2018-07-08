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Yeni HIV aşısı ümit vadediyor

Yeni bulunan bir HIV aşısının, insanları koruma kapasitesi açısından dünya çapında bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

AA | 08.07.2018 - 11:51..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Üretilen yeni bir HIV aşısının, dünya çapında insanları virüsten koruma kapasitesine sahip ve ümit verici olduğu belirtiliyor.

'MOZAİK' AŞI BİRÇOK ÜLKEDE DENENDİ

Virüsün çeşitli türlerine karşı bağışıklığı hedefleyen ve 393 kişi üzerinde yapılan testlerde HIV'e karşı bağışıklık sistemi yanıtı geliştiren aşıyla ilgili ayrıntılı bilgi Lancet dergisinde yayımlandı.

"Mozaik" aşının farklı kombinasyonlarının, yaşları 18 ila 50 olan sağlıklı kişiler üzerinde denendiği, ABD, Ruanda, Uganda, Güney Afrika ve Tayland'dan katılımcıların 48 haftalık sürede 4 kez aşılandığı belirtildi.

Yeni HIV aşısı ümit vadediyor

BAĞIŞIKLIK İÇİN OLUMLU YANITLAR ALINDI

Deneylerde tüm aşı kombinasyonlarının, HIV'e karşı bağışıklık sistemi yanıtı geliştirdiği ve güvenli olduğu tespit edildi. Aşının ayrıca bazı maymunları HIV'e benzeyen bir virüsten koruduğu görüldü.

Yeni HIV aşısı ümit vadediyor

HER YIL NEREDEYSE 2 MİLYON İNSAN HIV TAŞIYOR

Bilim adamları, bundan sonraki aşamada aşının geliştirdiği bağışıklık yanıtının, insanlarda HIV enfeksiyonunu önleyip önleyemeyeceğini araştıracak. Dünyada yaklaşık 37 milyon kişinin AIDS hastalığına yol açan HIV taşıyıcısı olduğu, her yıl 1,8 milyon yeni vakanın ortaya çıktığı belirtiliyor.

HIV enfeksiyonunu önlemede Prep ilacının etkili olduğu ifade ediliyor ancak ilacın aşının aksine virüsün tutunmasını önlemek için düzenli aralıklarla alınması gerekiyor.

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