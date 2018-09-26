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Yeni iPhone'larda sinyal sorunu

Apple'ın yeni telefonları iPhone XS ve XS Max'ta Wi-Fi ve hücresel veri sorunu ortaya çıktı.

DHA | 26.09.2018 - 09:41..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

iPhone Xs ve Xs Max kullanıcılarına göre sinyaliniz iyi değilse kesinlikle iyi bir performans beklememelisiniz. Hatta daha kötü bir performans ile karşılaşmanız muhtemel.

Son günlerde iPhone Xs ve Xs Max kullanan kullanıcılar, Apple destek forumlarını ve sosyal medyayı Wi-Fi ve hücresel veri sorunları ile çalkalıyor.

YENİDEN İLETİŞİM KURMAKTA ZORLANIYORLAR

Cihazlar, Wi-Fi sinyallerini kaybediyorlar ve yeniden iletişim kurmak, kullanıcılar için büyük bir külfete neden oluyor. Örneğin 200mW temelinde yapılan testlerde, iPhone'un yeni özellikleri kesinlikle isteneni elde edemiyorlar ve hatta 200mW değerine ulaşmakta zorluk çekiyorlar.

Yeni iPhone'larda sinyal sorunu

SORUN YETERSİZ DAHİLİ ANTEN

Bahsi geçen sorunun, 4 adet "yetersiz" dahili anten nedeniyle gerçekleştiği öne sürülüyor. Elbette sorunun bu olup olmadığı büyük bir soru işareti.

AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDILAR

Amerikalı teknoloji devi konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

2016 yılında piyasaya sürülen iPhone 7, benzer sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Apple, sorunun çözümü için yıldırım hızıyla müdahale etmişti. Ancakbu kez durum farklı gibi: Problem sadece yazılım güncellemesiyle düzelmeyebilir ve ABD temelli şirket, bazı donanımsal düzenlemeler gerçekleştirmek zorunda kalabilir.

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