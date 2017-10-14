Yeni iPhone'ların fiyatı belli oldu

Apple'ın, Türk Apple severleri tarafından da sabırsızlıkla beklediği yeni telefonları iPhone 8, 8 Plus ve X'in Mobil İletişim operatörleri'nin kulanıcılarına sunacağı fiyatlar belli oldu.

4 BİN 149 LİRA'DAN BAŞLAYAN FİYATLARLA...

20 Ekimde sahiplerini bulmaya başlayacak olan iPhone fiyatları yine cep yakacağa benziyor.

Merakla beklenen iPhone'un yeni serilerinin fiyatları 4 bin 149 liradan başlıyor. iPhone 8'in giriş modeli olan 64GB'lık hafızalı olan versiyonu tarifeye ek 4 bin 149 TL satış fiyatı ile sahiplerini bekliyor.

PLUS MODELLERİ CEP YAKIYOR

iPhone 8'in 256 GB'lık modeline sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 4999 lira ödeyecek. 8'in büyük boyu olan Plus modelinde ise fiyatlar daha da pahalı. 64 GB'lık model 4 bin 799 TL'den satışa sunulurken, iPhone 8 Plus'ın 256 GB modeli ise Türkiye'de 5599 liralık satış etiketiyle raflardaki yerini alacak.

REKOR iPHONE X'DE

Apple severlerin en çok beklediği model ise elbette X olarak çıkartılan 10. yıl özel telefonu. Diğer telefonlardan farklı olarak üretilen bu modelin satış fiyatı Türkiye'de Apple Store'da 6099 liraya satılacak. iPhone X 256 GB modeli ise 6899 liraya satışa sunuldu.

GSM OPERATÖRLERİ KONTRATLI SATIŞ YAPACAK

Mobil Operatörler de kontratlı olarak kullanıcılarına iPhone satışı gerçekleştirecek. GSM firmaların tarifelerinde yer alan bilgilere göre iPhone 8' ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları, kontrat süresine göre değişiklik gösteriyor. 12 ila 36 ay arasında yapılan süreçte kullanıcılar yeni iPhone'ların sahibi olabilecek.

ABD FİYATI İLE UÇURUM FARK

Apple'ın merkezi olan ABD'de ise fiyatlar büyük oranda fark ediyor. iPhone 8'in 64 GB'lık modeli 699 dolar , 256 GB'lık model ise 849 dolar olark belirlenirken, Plus modelinde ise fiyat 64 GB'da 799, 256 GB'da ise 949 dolar olarak duyruldu.

10.yıl özel telefonu X modelinde ise fiyatlar 999 ve 1,149 dolar olduğu açıklandı.