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Yeni kabinede yıllar sonra Aydınlı bakan

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kızı Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı oldu.

İHA | 10.07.2018 - 02:12..
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Bir zamanlar her dönem bakan çıkaran Aydın, Yüksel Yalova’dan sonra bakan çıkaramamış ve 2005 yılında Atilla Koç Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanmıştı.

2007’den sonra bakan çıkarmayan Aydın, yaklaşık 11 yıl aradan sonra Atilla Koç’un kızı Zehra Zümrüt’ün Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak atanması ile yeniden bakana kavuştu.

BABADAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Yeni kabinenin açıklanması öncesi Atilla Koç, kızının isminin bakan listesinde anılmasını ‘Hayırlı olsun’ sözleri ile değerlendirdi. Öte yanda Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, listede Aydınlı Zehra Zümrüt Selçuk’un isminin yer almasının sevindirici olduğunu belirterek, “Aydın ilimize hayırlı olsun. Bu haber bizler için çok sevindirici bir durum. İnşallah bakanımız Aydın’a hayırlı uğurlu olur. Aydın’ın buna çok ihtiyacı vardı” diye konuştu.

Yeni kabinede yıllar sonra Aydınlı bakan

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