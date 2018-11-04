Yeni Kaledonya Fransa'dan ayrılmıyor

Pasifik Okyanusu'nda bir ada olan ve Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya bölgesi, 31 yıl sonra bağımsızlık için tekrardan sandık başına gitti. Yüzde 80 oranında katılımın olduğu referandumda, 3'te 2'si sayılan oylardan yüzde 60 ile bağımsızlığa 'hayır' sonucu çıktı.

Avustralya kıtasının doğusunda yer alan ve yaklaşık 300 bin nüfusa sahip olan ada halkına pazar günü yapılan oylamada Fransa'dan ayrılmak isteyip istemedikleri soruldu. Yerel saatle 17.00'da sona eren oylamaya katılım 2014'teki yerel seçimlere kıyasla çok daha yüksek oldu. Yaklaşık 174 bin kayıtlı seçmenin yüzde 80'i oy kullandı. Referandum, adadan yaklaşık 18 bin kilometre uzaklıktaki Paris'ten de yakın olarak izlendi.

SÖMÜRGEDEN ÖZERKLİĞE

Fransa’nın 1853 yılında ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946 yılına kadar sömürge bölgesi oldu. 1987’de düzenlenen referandumda, halkın yüzde 98,3'ü bağımsızlık aleyhinde oy kullandı. Ancak o tarihten sonra Fransa yönetimine karşı silahlı eylemler yapıldı.

1988'de Ouvea'daki rehine krizi sırasında 21 kişi hayatını kaybetti. Yeni Kaledonya, 2003 yılına kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı. Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

"YENİ KALEDONYA BİR MÜCEVHER"

Geçtiğimiz mayıs ayında adayı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'mücevher' olarak tanımladığı Yeni Kaledonya'daki referandumda taraf olmayacaklarını açıklamıştı.

Yaklaşık 300 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor. Hükümet başkanlığını Philippe Germain’in yürüttüğü Yeni Kaledonya’da resmi dil Fransızca, başkent ise Noumea.