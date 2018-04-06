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Yeni kanunla ikinci el araçta KDV uygulamasına son

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı 'Katma Değer Vergisi Kanunu' ile ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son veriliyor.

AA | 06.04.2018 - 07:26..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni kanunla ikinci el araçta KDV uygulamasına son

HAKSIZ KDV UYGULAMASINA SON

Kanunla ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son veriliyor. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak.

Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.

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