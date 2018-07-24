Yeni mozaik sanatçıları yetişiyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip, alanında dünyanın en büyüğü olan Zeugma Mozaik Müzesi'nin de bulunduğu Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan merkezde mozaik sanatı yeni nesillere öğretiliyor.

ANTİK DÖNEM ESERLERİ

Güzel sanatlar fakültelerinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, Zeugma'nın simgesi haline gelen "Çingene Kızı" başta olmak üzere antik dönem eserleri ile cam taşlarından yapılan çağdaş mozaiklerin yapımına ilişkin eğitimler veriliyor.

Jale Tekinalp Yücel Gaziantep Mozaikleri Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü, yaptığı açıklamada, düzenledikleri kurslara yoğun ilgi olduğunu belirterek, Zeugma Müzesinin bu ilgiye çok büyük katkı sağladığını söyledi.

"RESİM BİLGİSİ GEREKİYOR"

Gülçin Sökücü, "Bu mozaikler nasıl yapılıyor, hangi aşamalardan geçiyor, günümüze nasıl gelmiş' sorularının cevabını merak edenler burada buluşuyor. Tabii resim bilgilerinin olması gerekiyor çünkü mozaik, bir resim yapma sanatıdır. Temel bilgilere sahip öğrenciler materyalleri tanıyıp, makası, taşı, camı nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Daha sonra bir melodi gibi malzemeleri arka arkaya dizerek resmi ve bütünlüğü oluşturabiliyorlar." dedi.

KURSLAR DÜZENLENİYOR

Gülçin Sökücü, merkezde yıl boyunca eğitimlerin devam ettiğini, 16 yaş üstündeki bütün öğrencileri kursa kabul ettiklerini aktararak, daha küçükler için de farklı merkezlerde kurslar düzenlendiğini anlattı.

TÜRKİYE'YE MOZAK SANATINI YAYACAKLAR

Merkezde geleceğin tohumlarının atıldığını söyleyen Gülçin Sökücü, "Özellikle yaz döneminde güzel sanatlar fakültelerinden öğrencilerimiz geliyor. Şu an 104 öğrencimiz var. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan, donanımlı bir merkezde mozaik eğitimi alıyorlar. Şimdi üçüncü, dördüncü sınıf olanlar var. Gün gelecek bu arkadaşlar akademisyen olacaklar. Türkiye'nin birçok yerine mozaik sanatını yayacaklar. Güzel sanatçılar yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız." şeklinde konuştu.