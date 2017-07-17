Yeni müfredat yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yarın saat 10:00'da yapacağı basın toplantısıyla, önümüzdeki yıldan itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlanacak eğitim müfredatını kamuoyuyla paylaşacak.

İLK SINIFLARDAN BAŞLAYACAK

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, bu ders yılından itibaren birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda yeni müfredatla eğitim öğretimin başlayacağını belirtmiş, Bakan Yılmaz ise hazırlanan müfredatın şimdiye kadarkilerin en iyisi olduğunu dile getirmişti.

KADEMELİ BAŞLAYACAK, OCAK'TA SON ŞEKLİ VERİLECEK

Konuyla ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş'un internet sitelerine yansıyan açıklamasına göre, bu ders yılı pilot olarak başlatılacak müfredata, geri bildirimlere dayanılarak Ocak ayında şekli verilecek. 2018-19 eğitim öğretim yılında ise bütün ilk ve orta dereceli okullar yeni müfredata geçmiş olacaklar.

YENİ MÜFREDATTA EVRİM TEORİSİ YOK

Geçtiğimiz ay bazı gazetelerdeki haberlerde, Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatla 'Atatürkçülük' kavramını sosyal bilimler derslerinin müfredatından çıkardığı belirtilmişti.

Haberler ayrıca yeni müfredatta Darwin'in Evrim Teorisi'nin de yer almadığını kaydediyordu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz ay Hürriyet Gazetesi'ne değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş şunları söylemişti: "Tartışmalı konuları öğrencilerin henüz kavrayabilecek bilimsel arka plana sahip olmadıkları kademelerde devre dışı bıraktık. Lise 9.sınıf biloyoji dersindeki 'hayatın başlangıcı ve evrim' ünitesi de henüz bu tartışmayı yürütebilecek öncüllere sahip olmadıkları için lisans eğitimine ertelendi."

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da katıldığı bir televizyon programında, "Evrim teorisi zaten bilimsel olarak eskimiş ve çürümüş bir teoridir. Bu teori mutlaka okutulacak diye bir kural yok" ifadesini kullanmıştı.