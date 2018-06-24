taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Yeni seçim provakasyonu: Uçan mühür mürekkebi

Muhalif medyanın bilindik isimleri provakasyona başladı. CHP'nin oy oranının yüksek olması beklenen sandıklarda mühürlerin mürekkeplerinin uçucu olduğunu iddia ettiler.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 13:44..
  1. Haberler
  2. Gündem
Yeni seçim provakasyonu: Uçan mühür mürekkebi

İYİ Parti'den istifa edip CHP saflarında hızla yer bulan Ruhat Mengi, sosyal medya üzerinden seçim üzerinde spekilasyon yaratmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Yeni seçim provakasyonu: Uçan mühür mürekkebi

UÇUCU MÜREKKEP YALANI

Mengi, provakatif çalışmasında yalnız kalmadı. Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, Sözcü editörü Nuray Tarhan da aynı iddiada bulundu. İddiaya göre, CHP seçmeninin oy kullanacağı sandıklarda kullanılmak üzere gönderilen mühür mürekkepleri uçucuydu.

Yeni seçim provakasyonu: Uçan mühür mürekkebi

CHP'Lİ MÜŞAHİTLER ALGIYA SON VERDİ

Basıldıktan kısa bir süre sonra yok olup gidiyor, zarflarda boş atılmış oylar oluşuyordu ki iddialara yalanlama da yine CHP'lilerden geldi.

Yeni seçim provakasyonu: Uçan mühür mürekkebi

Yeni seçim provakasyonu: Uçan mühür mürekkebi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

480
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

164
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

653
Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

83
Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

127
Başak Demirtaş oyunu kullandı

Başak Demirtaş oyunu kullandı

194
Kucağına aldığı kediyi denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM