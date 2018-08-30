Türkiye geçtiğimiz yıllardan beri özellikle 15 Temmuz'dan sonra süregelen bir etkinlik ile teröre karşı etkin mücadele gösterdi. İçte ve dışta yürütülen kararlı faaliyetler terörün belini kırarken, 24 Haziran seçimleri bu mücadeleyi geri dönülmez bir biçimde perçinledi.

Sistemin zorlukları ve bürokratik detaylara boğulan bu mücadele 24 Haziran'dan itibaren yeni bir boyuta taşındı. Bunun en net örneği de Savunma Bakanlığı'nda yaşandı.

ASKER BAKAN SAVUNMANIN BAŞINDA

15 Temmuz sonrası yürütülen terörle mücadelenin kilit isimlerinden olan Hulusi Akara, millet savunmasını en iyi bilen isim olarak yeni sistemin Milli Savunma Bakanı oldu. Üniformasını bırakarak siyaset arenasına giren Akar, yeni dönemde kilit bakanlıklar ile birlikte çalışarak terörle mücadelede yine pozisyonunu korumaya devam edecek.

BAKANLIK ÖNE ÇIKTI

Ülke savunmasının bir numaralı makamı olan Milli Savunma Bakanlığı 24 Haziran'dan önceki dönemlerde pasif bir rolde bulundu. İcracı bakanlıktan çok karar mercii pozisyonunda bulunan Savunma Bakanlığı, yeni dönemde askeri olarak da icrai olarak da önemli bir pozisyonda bulunacak.

Yeni sistemin askeri güvencesi: Savunma Bakanlığı VİDEO

Gerek eski Hulusi Akar'ın eski Genel Kurmay Başkanı oluşu, gerek orduyu tanıyor olması nedeniyle bakanlığın daha ön planda olacağı terörle mücadeledeki bu yeni dönem, yeni sistemin adeta yüz akı oluyor. Bugün 30 Ağustos zafer bayramı etkinlikleri kapsamında askeri kanatta verilen bu poz da bu sistemde elde edilecek başarının en net göstergesi.