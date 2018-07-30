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Yeni sistemin ilk MGK toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

İHA | 30.07.2018 - 16:01..
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan ilklerin MGK’sında bir başka ilk ise Başkan Yardımcısı Fuat Oktay yeni göreviyle birlikte kurulun daimi üyesi olarak bu toplantıya katılıyor.

AKAR, SİVİL OLARAK İLK KEZ KATILDI

Daha önceden Genelkurmay Başkanı olarak MGK’ya katılan Hulusi Akar sivil hayata geçişinden sonra Milli Savunma Bakanı olarak kurula katılıyor.
MGK toplantısının en önemli gündem maddesi ise her zamanki gibi terörle mücadele olacak. Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar masaya yatırılacak.

Yeni sistemin ilk MGK toplantısı başladı

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