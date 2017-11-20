Yeni 'süper katalizör' geliştirildi

İklim değişikliğinin arkasında yatan ana unsurlar olan karbondioksit (CO2) ve metanı (CH4) geri dönüştüren yeni ve ucuz bir katalizör geliştirildi.

İNGİLTERE'DE GELİŞTİRİLDİ

Katalizör ile ilgili ayrıntılar "Applied Catalysis B: Environmental-Journal-Elsevier" dergisinde yayımlandı.

İngiltere'de Surrey Üniversitesi'nden bilim adamlarının geliştirdiği, kalay ve seryum dioksit ile güçlendirilen nikel bazlı katalizörün, CO2 ve CH4'yi, yakıt ve çeşitli kıymetli kimyasalın üretiminde kullanılabilecek sentez bir gaza dönüştürdüğü belirtildi.

4 YILDA İLK KEZ ARTIŞ OLACAK

Katalizörün, Latin Amerika'da küresel ısınmanın etkilerini azaltmanın yöntemlerini araştıran Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyinin desteğiyle geliştirildiği kaydedildi.

Küresel Karbon Projesi'ne göre, küresel CO2 emisyonları, 2017'de son 4 yılda ilk kez artış gösterecek.