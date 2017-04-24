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Yeni uygulama: Turizm polisi geliyor

Alışveriş yaparken zorlanan ve plajlarda tacize uğrayan turistlerin güvenliğini sağlamak isteyen Emniyet, yeni bir uygulama devreye sokuyor.

24.04.2017 - 11:49
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Yeni uygulama: Turizm polisi geliyor

Türkiye, bu yıl turizmde büyük bir sıçrama yapmayı hedefliyor.

HEDEF 38 MİLYON TURİST

Rusya ile uçak krizi nedeniyle düşen turist sayısını arttırmak için elinden geleni yapan Türkiye, yıl sonuna kadar 38 milyon turisti ağırlamayı planladı.

Tatil tercihini Türkiye'den yana kullanacak turistler için yeni uygulamalar da devreye sokulacak.

ÖZEL ÖNLEMLER

Turistlerin güvenliğini sağlamak isteyen Emniyet, İstanbul'da kurulan birimle bir dizi önlemler alacak. İstanbul'daki uygulamanın turistlerin akın ettiği Ege ve Akdeniz'de de uygulanması isteniyor.

STK VE DERNEKLERDEN DESTEK

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, katıldığı etkinlikte projeyi anlattı. Projeye çok sayıda STK ve dernek de destek oldu.

NELER DEĞİŞECEK

* Turizm şubesi kurulacak

* Şubede binlerce görevli olacak

* Turistlerin Türkiye tatili boyunca güvenliği sağlacak

* Şikayet ve danışma hattı kurulacak. Turistler bu hat üzerinden sorunlarını dile getirecek.

* Böylelikle alışverişe zorlama ve tacizlerin önüne geçilecek

Kadın turiste rahatsız eden yakın markaj haberi

Yeni uygulama: Turizm polisi geliyor

 

 

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