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Yeraltı şehirlerine ziyaretçi yoğunluğu

Kapadokya'da bulunan ve binlerce kişiyi barındırabilen yeraltı şehirleri, her yıl bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri gizemli bir yolculuğa çıkarıyor.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 17:20..
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Yeraltı şehirlerine ziyaretçi yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm rotalarından Kapadokya Bölgesi, birbirinden farklı doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

DÜNYADA TEK

Kapadokya'da en çok merak uyandıran kültürel zenginliklerden biri de yeraltı şehirleri. Bu şehirler her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Yeraltı şehirleri dünya üzerinde farklı kıtalarda da bulunuyor. Ancak Kapadokya'da bulunanların jeolojik yapısına sahip başka bir tane daha yok.

Yeraltı şehirlerine ziyaretçi yoğunluğu

SAVUNMA İÇİN İNŞA EDİLDİ

Kapadokya'daki yeraltı şehirleri, hiçbir teknolojik ürünün kullanılmadığı bir dönemde, volkanik tüflü arazide kayaların aşağıya doğru oyulmasıyla inşa edildi. İnsanların bu büyüklükteki şehirleri hangi aleti kullanarak yaptıkları henüz bilinmiyor.

Savunma amacıyla inşa edilen bu şehirler, ilk kez Ksenephon'un kitabında yer aldı. Kaçıncı yüzyılda yapıldığı tam bilinmese de yeraltı şehirlerinin binlerce yıllık tarihe tanıklık ettiği kesin

Saldırılara karşı yaşama tutunmak isteyen insanların elinden çıkan tarihi yapıyı, geçmiş zamanlarda Selçuklular askeri üs olarak kullandı.

Yeraltı şehirlerine ziyaretçi yoğunluğu

GÖRÜNLERİ ETKİLİYOR

Yeraltı şehirleri, binlerce insanın dışarıya çıkmaya ihtiyaç duymadan yaşamasını sağlayacak özelliklerle donatıldı. Erzak depoları, havalandırma sağlayan bacalar, tuvaletler, su kuyuları.

Bazen insan boyunda bazen daha yüksek yapıdaki şehirde, daralan tüneller de var. Aşağılara inildikçe karşılaşılan yaşam odaları, şehirleri ziyaret edenleri etkiliyor.

Ziyarete açık tutulan Derinkuyu, Kaymaklı, Tatlarin, Örentepe gibi yeraltı şehirlerinde binlerce yıllık medeniyetin izleri görülüyor.

Yeraltı şehirlerine ziyaretçi yoğunluğu

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